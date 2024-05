Ten Hag sieht seinen Job nicht in Gefahr bei Manchester United

Erik ten Hag geht davon aus, dass er auch in der kommenden Saison Chefcoach von Manchester United ist. Obwohl die Entscheidung gegen den Niederländer laut eines englischen Medienberichts bereits gefallen sein soll, plant ten Hag seinen Verbleib. Auf die Frage, ob es eine Zusicherung seitens des Vereins gegeben habe, sagte der 54-Jährige vor dem FA-Cup-Finale am Samstag (16.00) gegen Manchester City: „Das ist nicht notwendig. Wir gehen in die nächste Saison.“

Der „Guardian“ hatte hingegen berichtet, dass der Club unabhängig vom Ausgang des Cup-Endspiels einen neuen Trainer suche. United kam in der Premier League in der abgelaufenen Saison nur auf den achten Rang – das schlechteste Abschneiden seit 1990.

Sollte das FA-Cup-Finale verloren gehen, würden die „Red Devils“ erstmals seit den 1980er-Jahren die Europacup-Qualifikation verpassen. Zukunftsgespräche seien aber nicht mehr nötig, erklärte ten Hag in einem Teil seiner Vorschau-Pressekonferenz, die bis Freitagabend für die Publikation gesperrt war. „Nein, das haben wir schon gemacht, und am Sonntag werde ich auf Urlaub fahren. Ich denke, das habe ich verdient.“

(APA)/Bild: Imago