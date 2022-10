Nach Abgang: Ronaldo aus United-Kader gestrichen

Nach seinem frühzeitigen Abgang ist Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Kader von Manchester United für das Duell am kommenden Samstag beim FC Chelsea (18:30 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) gestrichen worden. Dies gab der englische Topklub am Donnerstagabend in einem Statement bekannt. „Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel“, hieß es weiter.

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC “Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2022

Ronaldo geht bei United-Sieg vorzeitig in die Kabine

Am Mittwoch hatte der Portugiese beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden.

Der 37-Jährige kommt unter dem niederländischen Teammanager Erik ten Hag in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus. In der Liga stand er lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

(SID) / Bild: Imago