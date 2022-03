Tennis-Star Djokovic bietet finanzielle Hilfe für die Ukraine an

via

Novak Djokovic hat dem früheren ukrainischen Tennis-Spieler Sergej Stachowskij finanzielle oder jede andere nötige Hilfe angeboten. Der ehemalige Weltranglisten-31. hatte sich im vergangenen Monat in der Ukraine als Reservist für die Armee wegen der Invasion Russlands in seine Heimat gemeldet. Der 36-jährige, vierfache ATP-Sieger postete einen Screenshot seines Austauschs mit Djokovic auf Instagram.

„Bitte lass mich wissen, was die beste Adresse wäre, um zu helfen… finanzielle Hilfe oder auch jede andere Hilfe“, sagte Djokovic in der Nachricht an Stachowskij. Dieser schrieb auf dem gleichen Kanal darüber, dass die Ukraine sehr dankbar für dieses Angebot von Djokovic wäre.

Hilfe für ihr eigenes Land hat Dajana Jastremska angekündigt. Die ukrainische Tennis-Spielerin, die unerwartet bis ins Finale von Lyon vorgestoßen war, will ihr Preisgeld von rund 18.000 US-Dollar (16.469,94 Euro) zugunsten von Hilfsmaßnahmen für ihre Heimat spenden. „Wenn ukrainische Leute mich jetzt sehen, dann will ich euch sagen, ‚ihr Leute seid so stark, ihr habt einen tollen Spirit und ich wollte für die Ukraine kämpfen“, sagte Jastremska bei der Siegerehrung mit der ukrainische Fahne um ihre Schultern.

