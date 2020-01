ATP Cup: Novak bezwingt Argentiniens Pella

via

via Sky Sport Austria

(APA) – Österreichs Tennis-Herren sind am Montag im zweiten Länderkampf der Gruppe E beim ATP Cup in Sydney gegen Argentinien mit 1:0 in Führung gegangen. Dennis Novak besiegte den Weltranglisten-25. Guido Pella nach schwachem Start und einer Kabinenpredigt von Kapitän Thomas Muster noch mit 0:6,6:4,6:4. Novak knackte damit endlich auch erstmals die Top 100.

Im Anschluss könnte Dominic Thiem den unbedingt nötigen Sieg über Argentinien fixieren. Nur so hat das ÖTV-Team noch die Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale. Thiem spielte gegen Diego Schwartzman. Für das rot-weiß-rote Doppel sind Oliver Marach und Jürgen Melzer eingeplant. Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen (je zwei in Sydney, Perth und Brisbane) sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale.

Artikelbild: GEPA