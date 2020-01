Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem trifft am Mittwoch im Viertelfinale der Australian Open auf den topgesetzten Rafael Nadal. Der Spanier besiegte am Montag in Melbourne im letzten Achtelfinale den Australier Nick Kyrgios (23) nach Kampf 6:3,3:6,7:6(6),7:6(4). Nadal führt im Head-to-Head mit Thiem mit 9:4. Nur eines dieser 13 Duelle fand auf Hartplatz statt (US Open 2018), alle anderen auf Sand.

(APA)

Artikelbild: Getty