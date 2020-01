Buschbrände: Kyrgios spendet bei jedem Ass

via

via Sky Sport Austria

(APA/dpa) – Zweieinhalb Wochen vor Beginn des ersten Grand-Slam-Tennisturniers des Jahres hat der Turnierdirektor der Australian Open Spendenaktionen für die Opfer der Waldbrände in Australien angekündigt. Im Rahmen der Australian Open, des am Freitag beginnenden ATP Cups und weiterer Turniere wolle man Geld sammeln, teilte Craig Tiley, auch Vorstandsvorsitzender von Tennis Australia, am Mittwoch mit.