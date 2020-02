Die ATP-Tour macht Halt in Mexiko: Das 500er-Turnier in Acapulco mit Superstar Rafael Nadal ab heute live und exklusiv bei Sky

via

Sky berichtet von Montag bis Sonntag insgesamt rund 40 Stunden live von der Abierto Mexicano Telcal

Neben Rafael Nadal gehen unter anderem Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Titelverteidiger Nick Kyrgios in Acapulco an den Start

Paul Häuser und Stefan Hempel kommentieren

Beim ATP-Turnier in Mexiko kehrt Superstar Rafael Nadal nach der packenden Viertelfinal-Niederlage gegen Dominic Thiem bei den Australian Open zurück auf den Court. Die Nummer zwei der ATP-Weltrangliste will den dritten Titel nach 2005 und 2013 in Acapulco feiern.

Ab heute berichtet Sky täglich live und exklusiv von der Abierto Mexicano Telcal, insgesamt rund 40 Stunden. Neben Rafael Nadal sind beim Turnier in Acapulco unter anderem Alexander Zverev, Stan Wawrinka und Titelverteidiger Nick Kyrgios mit von der Partie. Als Kommentatoren sind Paul Häuser, der auch das Finale in der Nacht von Samstag auf Sonntag kommentiert, und Stefan Hempel im Einsatz.

Das Beste von der ATP Tour live bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live.Zusätzlich wird Sky ab diesem Jahr von ausgewählten Turnieren der ATP 250 berichten und überträgt wie gewohnt im Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon knapp 350 Stunden live und exklusiv. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.

Die Abierto Mexicano Telcal in Acapulco live bei Sky:

Montag, 24.2., ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Dienstag, 25.2., ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 3 HD

Mittwoch, 26.2., ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 3 HD

Donnerstag, 27.2., ab 0:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Freitag/Samstag, 28./29.2., die Halbfinals ab 1:00 und ab 5:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Samstag/Sonntag, 29.2./1.3., das Finale ab 4:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Beitragsbild: Getty Images