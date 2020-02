Die “Rio Open 2020” mit Dominic Thiem live auf Sky

Sky berichtet von Montag bis Sonntag live aus Brasilien

Am Start sind neben Dominic Thiem, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman, Cristian Garin, Guido Pella und Borna Ćorić

Nach der knappen Finalniederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open, geht es für Österreichs Tennis-Ass an die Copacabana. In Rio de Janeiro hatte Thiem 2017 einen seiner mittlerweile 16 ATP-Titel gefeiert. Im Vorjahr scheiterte Österreichs Tennis-Ass bereits in der ersten Runde am Serben Laslo Djere. Der Niederösterreicher ist bei dem Sandplatzturnier topgesetzt und hat die Möglichkeit Punkte auf den Drittplatzierten der ATP-Weltrangliste, Roger Federer, gutzumachen.

Ab Montag berichtet Sky täglich live und exklusiv vom mit 1,92 Millionen Dollar dotierten Event. Neben der Nummer vier der Welt gehen Matteo Berrettini, Guido Pella und 2018-Gewinner Diego Schwartzman in Rio an den Start. Darüber hinaus sind unter anderem die Top-50-Spieler Borna Ćorić, Cristian Garin und Fernando Verdasco mit dabei.

Das Beste von der ATP Tour live bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live.Zusätzlich wird Sky ab diesem Jahr von ausgewählten Turnieren der ATP 250 berichten und überträgt wie gewohnt im Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon knapp 350 Stunden live und exklusiv. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.

Mit dem Streamingdienst Sky X den besten Live-Sport erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Die Rio Open 2020 live bei Sky:

Montag, 17.2., ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 2 HD

Dienstag, 18.2., ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 3 HD

Mittwoch, 19.2., ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 4 HD

Donnerstag, 20.2., ab 20:30 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Freitag, 21.2., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Samstag, 22.2., die Halbfinals ab 23:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD

Sonntag, 23.2., das Doppelfinale ab 01:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und das Einzelfinale ab 21:30 Uhr auf Sky Sport 2 HD