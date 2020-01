Djokovic nach Sieg über Federer im Finale der Australian Open

Novak Djokovic ist am Donnerstag souverän als erster Spieler ins Herren-Endspiel der Australian Open eingezogen. Der als Nummer 2 gesetzte Titelverteidiger ließ einem müden und vom Viertelfinale auch angeschlagenen Roger Federer (SUI-3) beim 7:6(1),6:4,6:3 keine Chance.

Djokovic zog damit in sein bereits achtes Melbourne-Endspiel ein, alle sieben bisherigen hat der 32-jährige Serbe gewonnen. Im direkten Vergleich mit dem Schweizer stellte Djokovic auf 27:23.

In diesem trifft der “Djoker” am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) entweder auf Dominic Thiem (AUT-5) oder Alexander Zverev (GER-7). Österreichs Tennis-Star bestreitet sein erstes Melbourne-Halbfinale gegen den Deutschen am Freitag (9.30 Uhr MEZ). Djokovic kann mit einem neuerlichen Titel in Melbourne Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Zudem visiert er seinen 17. Major-Titel an.

(APA)

Bild: Getty Images