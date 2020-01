Marach/Melzer holen Ehrenpunkt gegen Polen

(APA) – Der Länderkampf gegen Polen hat mit einer 1:2-Niederlage geendet, da das rot-weiß-rote Doppel den Ehrenpunkt holte. Oliver Marach und Jürgen Melzer besiegten Hubert Hurkasz/Lukasz Kubot 6:7(3),6:3,11:9. Zwischen Argentinien und Kroatien ging es im Anschluss daran um den Gruppensieg. “Schön, dass wir gewonnen haben. Aber natürlich wollten wir eigentlich weiterkommen”, sagte Marach.

Coach Wolfgang Thiem kündigte gegenüber ServusTV an, dass er mit Dennis Novak und Sebastian Ofner am Freitag nach Melbourne anreisen werde, wo es für beide zu Wochenbeginn in die Qualifikation der Australian Open geht. “Dominic kommt Sonntag oder Montag nach”, berichtete er über seinen Sohn. Und zu dessen Leistungen beim ATP Cup: “Dominic hat gut gespielt, aber nicht stabil genug. Es fehlt ihm die Matchpraxis, grundsätzlich bin ich aber nicht unzufrieden.”

Artikelbild: Getty