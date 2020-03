Tennis-Star Nadal dankt “Helden” im Gesundheitswesen

via

via Sky Sport Austria

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat allen gedankt, die gegen das Coronavirus kämpfen. In einem Video bei Twitter bezeichnete der Spanier am Montag Ärzte, Krankenschwestern und das gesamte Gesundheitspersonal, Polizei, Zivil- und Nationalgarde – alle, “die uns helfen, uns etwas sicherer zu fühlen, die in vorderster Linie stehen und riskieren, sich mit dem Virus zu infizieren” als “Helden”.

“Ich möchte meine Bewunderung für sie zum Ausdruck bringen”, betonte der 33-Jährige. Gleichzeitig möchte Nadal mit seiner Botschaft allen, die derzeit leiden müssen, Mut machen und Hoffnung geben, dass das gewohnte Leben bald wieder weitergehen kann. Es gebe auch positive Dinge, erklärte der Weltranglisten-Zweite mit Blick auf die große Solidarität in Spanien, das von der Pandemie besonders schwer betroffen ist. “Wir demonstrieren, dass wir ein geeintes Volk sind”, sagte der Mallorquiner. Der Gewinner von insgesamt 19 Grand-Slam-Titeln rief auch dazu auf, die Anweisungen der Behörden zu befolgen.

(APA/dpa)