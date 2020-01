Thiem steht erstmals im Finale der Australian Open

via

via Sky Sport Austria

Dominic Thiem hat am Freitag ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 26-jährige Niederösterreicher zog als erster Österreicher überhaupt im Einzel ins Endspiel der Australian Open in Melbourne ein. Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev nach 3:42 Stunden mit 3:6,6:4,7:6(3),7:6(4) und spielt am Sonntag (9:30 Uhr live auf Eurosport – Eurosport jetzt mit Sky X streamen – monatlich kündbar) gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Für Thiem ist es nach den French Open 2018 und 2019 sein drittes Endspiel bei einem der vier Major-Turniere. Der Finaleinzug bringt ihn aktuell bis auf 85 Punkte an den drittplatzierten Roger Federer (SUI) heran, im Falle seines ersten Titels am Sonntag knackt Thiem als Dritter erstmals die Top 3. Thiem hat nun ein Preisgeld von 1,27 Mio. Euro (brutto) sowie 1.200 ATP-Punkte sicher.

Thiem wäre bei einem Sieg über Djokovic der erst zweite Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995), der bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Einzel triumphiert. Er hat gegen Djokovic eine 4:6-Bilanz im Head-to-Head, hat aber zuletzt zweimal (French-Open-Halbfinale und ATP Finals jeweils 2019) knapp gewonnen.

(APA)

Bild: Getty Images