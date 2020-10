Termine für Meisterrunde & Cup-Finale stehen fest

via

via Sky Sport Austria

Die Meisterrunde der Fußball-Bundesliga startet am 3./4. April 2021 und endet mit der 32. Runde am 21./22. Mai.

Das geht aus dem Finaldurchgang-Rahmenterminplan der Liga hervor, der am Freitag von den zwölf Vereinen in einer Clubkonferenz beschlossen wurde. Für den Fall, dass die Teilnahme eines Clubs der Meistergruppe am Halbfinale des Europa-League-Play-off abzusehen ist, wird die letzte Runde aufgrund der Zwei-spielfreien-Tage-Regelung auf 20./21. Mai vorverlegt.

Das anschließende Europa-League-Play-off findet zwischen 24. und 30. Mai statt. Das ÖFB-Cup-Finale soll nach der Corona-bedingten Verschiebung in diesem Jahr mit dem 1. Mai 2021 wieder am bewährten Termin ausgetragen werden.

(APA).

Beitragsbild: GEPA