Terra Wortmann Open 2026: Generalprobe für Wimbledon

Zum 33. Mal fanden die Terra Wortmann Open in Halle (Westfalen) statt und bestätigten erneut ihren Stellenwert als eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf die Wimbledon Championships. Jahr für Jahr zieht das traditionsreiche Rasenturnier die Weltelite des Tennissports nach Ostwestfalen und ist längst ein fester Bestandteil des internationalen Tennis-Kalenders.

Die Terra Wortmann Open gehören zur ATP Tour 2026 und werden seit 1993 in Halle (Westfalen) ausgetragen. Gespielt wird in der OWL-Arena, die heute unter dem Namen Heristo-Arena bekannt ist. Seit 2015 zählt das Turnier zur Kategorie ATP 500 und gehört damit nach den Grand-Slam- und Masters-Turnieren zur dritthöchsten Turnierstufe im Herrentennis.

Mit rund 2,7 Millionen Zuschauer:innen in den vergangenen 26 Jahren gelten die Terra Wortmann Open als das zuschauerstärkste ATP-Tennisturnier Deutschlands. Die Heristo-Arena bietet Platz für 11.500 Besucher:innen und verfügt neben dem Center Court über zwei weitere Matchcourts sowie sechs Trainingsplätze.

Große Namen und besondere Geschichten

Im Mittelpunkt des Interesses stand in diesem Jahr unter anderem Alexander Zverev. Der French-Open-Sieger 2026 trat in Halle an und wurde dabei häufig mit Roger Federer in Verbindung gebracht, der das Turnier während seiner Karriere insgesamt zehnmal gewinnen konnte und die Geschichte der Veranstaltung nachhaltig geprägt hat.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt zudem Titelverteidiger Alexander Bublik. Dem russisch-kasachischen Profi gelang es jedoch nicht, seinen Triumph aus dem Vorjahr zu wiederholen und den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Erstmals ein Amerikaner als Sieger

Das Einzel-Finale entwickelte sich zu einem rein amerikanischen Duell zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe. Fritz hatte zuvor bereits für Aufsehen gesorgt, als er im Halbfinale Alexander Zverev besiegte.

Mit seinem Erfolg schrieb Frances Tiafoe Turniergeschichte: Er ist der erste Amerikaner, der die Terra Wortmann Open gewinnen konnte. In seiner Siegerrede richtete er seine ersten Worte an seinen Finalgegner Taylor Fritz. Auf der Pressekonferenz äußert er sich anschließend wie folgt:

„Es war wahrscheinlich eine der besten Wochen meiner Karriere. Einen Titel zu gewinnen, ist nie einfach.“

Im Doppel konnten die Franzosen Théo Arribage und Albano Olivetti das deutsch-brasilianisches Team bestehend aus Daniel Altmaier und João Fonseca schlagen und sich somit den Sieg sichern.

Blick nach Wimbledon

Nach dem Ende der Terra Wortmann Open richtet sich der Blick der Tenniswelt nun auf den nächsten Höhepunkt der Rasensaison. Die Wimbledon Championships 2026 beginnen am 29. Juni und bilden den Höhepunkt der kurzen, aber prestigeträchtigen Rasensaison. Es bleibt abzuwarten, wer den Schwung aus Ostwestfalen mit auf die berühmten Rasenplätze von Wimbledon nehmen kann.