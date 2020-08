Testspiel: Altach mit klarer Niederlage gegen Augsburg

via

via Sky Sport Austria

Während viele Teams an diesem Wochenende im ÖFB-Cup im Einsatz sind, hat Bundesligist Altach die coronabedingte Cup-Absage für ein Testspiel gegen den deutschen Bundesligisten FC Augsburg genutzt.

Die Elf von Trainer Pastoor musste in Kirchheim bei München eine klare Niederlage hinnehmen und verlor mit 2:5.

Alfred Finnbogason brachte den FCA früh per Elfmeter in Führung, Altach glich noch in der ersten Halbzeit durch einen sehenswerten Freistoß von Manuel Thurnwald aus.

Daniel Caligiuri, Raphael Framberger, Michael Gregoritsch und wieder Finnbogason trafen nach der Pause für Augsburg, Philipp Netzt verkürzte für Altach zwischenzeitlich auf 2:3.

Bild: GEPA