Testspiel-Remis zwischen Vienna und Hartberg

Im letzten Testspiel der Vorbereitung spielt der TSV Hartberg auf der Hohen Warte gegen den First Vienna FC 2:2-Unentschieden.

Marco Djuricin (2.) brachte die Döblinger früh in Führung. Dominik Prokop traf in der 63. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Bamba Susso brachte die Vienna erneut in Führung, ehe Elias Havel in der Schlussphase (90+3.) nach einem Kainz-Freistoß per Kopf für den 2:2-Endstand sorgte.

In der kommenden Woche starten beide Teams in den ÖFB-Cup. Die Vienna muss bei Tillmitsch ran, während Hartberg auswärts auf Lafnitz trifft.

(Red.) / Bild: GEPA