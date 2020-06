Die Vereine der englischen Fußball-Premier-League dürfen vor dem Re-Start der Saison am 17. Juni Testspiele bestreiten, sofern sie bestimmte strenge Regeln erfüllen. Laut Medienberichten dürfen Clubs aber nicht länger als 90 Minuten reisen, und die Spieler müssen in ihren eigenen Autos und möglicherweise bereits in ihrer eigenen Ausrüstung reisen.

Die Spieler müssen zudem negativ auf Covid-19 getestet sein, hieß es in dem Bericht.