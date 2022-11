Testspiele: Kantersieg für Altach – Hartberg unterliegt Zweitligist

via

via Sky Sport Austria

Die beiden Bundesligisten SCR Altach und TSV Hartberg haben am Freitag Testspiele bestritten. Während Altach einen hohen Sieg einfahren konnte, musste sich Hartberg dem FAC geschlagen geben.

Der SCR Altach setzte sich mit fünf Testspielern in der Startelf gegen Zweitligist Dornbirn mit 5:0 durch. Testspieler Mörschel brachte die Klose-Elf in der ersten Hälfte in Führung (20.), nach dem Seitenwechsel erhöhten Schreiner, Edokpoler, Testspieler Pledl sowie Tartarotti für die Altacher.

Hartberg verliert gegen den FAC

Beim Liga-Schlusslicht TSV Hartberg läuft es auch nach der Trennung von Cheftrainer Klaus Schmidt weiter nicht rund. Die Oststeirer, bei denen der frühere Co-Trainer Oliver Marachat an der Seitenlinie stand, mussten sich dem Floridsdorfer AC mit 1:3 geschlagen geben.

Die FAC-Führung durch Kröhn glich Hartbergs Kainz per Freistoßkracher mit dem Pausenpfiff aus. Nach Wiederbeginn sorgten schließlich Monsberger und Maier für den Sieg des Zweitligisten.

Die Hartberger bestreiten im Rahmen eines Testspieldoppels am Freitag ein weiteres Match. Um 15 Uhr trifft der TSV mit dem Kapfenberger SV auf einen weiteren Gegner aus der 2. Liga.

