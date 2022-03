Testspiele: Nuhiu überragt bei Altach-Sieg – Auch Sturm, WSG und Klagenfurt erfolgreich

via

Die Bundesligisten SCR Altach, Sturm Graz, WSG Tirol und Austria Klagenfurt haben am Donnerstag Testspielsiege einfahren können.

Tabellenschlusslicht Altach knüpfte an den Auswärtssieg in Ried vom vergangenen Samstag an und schlug den FC Vaduz aus Liechtenstein mit 3:0. Alle drei Treffer für das Team von Trainer Ludovic Magin erzielte im Fürstentum Mittelstürmer Adthe Nuhiu.

Der SK Sturm hat unterdessen sein Testspiel gegen den Kapfenberger SV mit 3:2 gewonnen. Die Treffer für die Ilzer-Elf erzielten Lang, Comebacker Kiteishvili und Strahlhofer. Für Zweitligist KSV waren Da Silva und Eloshvili erfolgreich.

Im bundesligainternen Duell zwischen Klagenfurt und dem TSV Hartberg hatten die Kärntner das bessere Ende für sich. Nach einem 1:2-Rückstand siegte der Aufsteiger noch mit 4:2. Die Treffer für Hartberg erzielten Lemmerer und Aydin, für Klagenfurt trafen Pink, Pecirep, Gezos sowie Roberts. Zudem gaben bei der Austria mit Julian van Haacke und Tim Maciejewski gleich zwei Akteure ihr Comeback.

Am Donnerstagabend gesellte sich auch die WSG Tirol mit einem Testspielsieg hinzu. Gegen Zweitligist Blau Weiß Linz gewannen die Tiroler durch Tore von Rogelj, Doppelpacker Smith und Ertlthaler mit 4:2. Für die Linzer trafen Kostic und Windhager.

