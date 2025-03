„The Gr8 Chase“: Owetschkin jagt den Gretzky-Rekord

Alexander Owetschkin hat sich an dessen ehemaliger Wirkungsstätte weiter an den NHL-Torrekord von Wayne Gretzky herangeschoben.

Der 39-jährige Russe traf am Mittwoch im Madison Square Garden in New York beim 3:2-Sieg seiner Washington Capitals nach Verlängerung bei den Rangers neun Minuten vor Schluss zum 2:2-Ausgleich. Für Owetschkin war es der 885. Treffer in regulären Saisonen der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga. Ihm verbleiben 20 Partien, um die neun Tore bis zum „ewigen“ Rekord von Gretzky (894) aufzuholen. „Der Countdown läuft“, heisst es nun in der besten Hockey-Liga der Welt.

