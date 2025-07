The Open Championship mit Sepp Straka ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky Sport

Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf rund 50 Stunden live vom vierten Major des Jahres

„At the Range“ – Das Training der Topstars inklusive Interviews bereits am Dienstag und Mittwoch live

Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren das Turniergeschehen

„Featured Groups“ für Sky Sport Kund:innen in umfangreichen Livestreams auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App

Streame die Open Championship live mit Sky X

Wien, 15. Juli 2025 – Am Donnerstag startet die Open Championship 2025 mit Sepp Straka. Nach dem siebenten Platz bei den Scottish Open greift Österreichs Golfstar nun auch beim letzten Major des Jahres an. Für Rory McIlroy ist es ein besonderes Turnier, da er in Portrush sozusagen vor seiner Haustür den Schläger schwingen wird. Nach einer bisher beeindruckenden Saison gilt der Nordire als einer der absoluten Favoriten.

Ebenso Scottie Scheffler, der aktuell die Spitze der Weltrangliste ziert, sowie Titelverteidiger Xander Schauffele und Jon Rahm gelten als Top-Kandidaten auf den Sieg.

The Open Championship, das einzige Major, das nicht in den USA, sondern in Europa ausgetragen wird und bei dem bekanntlich neben Profis auch Amateure antreten, findet zwischen dem 17. und 20. Juli im nordirischen Portrush statt.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom letzten Major des Jahres live und exklusiv berichten.

Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im englischsprachigen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Wer nach den langen Golftagen zu späterer Stunde noch immer nicht genug haben sollte, darf sich jeweils im Anschluss auf die Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) freuen, die Sky Sport Golf ebenfalls live überträgt und von Katharina Niederlöhner kommentiert wird.

The Open Championship live bei Sky Sport:



Dienstag:

10:00 Uhr: The Open – At the Range

15:00 Uhr: The Open – At the Range

Mittwoch:

10:00 Uhr: The Open – At the Range

15:00 Uhr: The Open – At the Range

Donnerstag:

7:30 Uhr: The Open – 1. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 10:30 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:45 Uhr für Sky Sport Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Freitag:

7:30 Uhr: The Open – 2. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 10:30 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:45 Uhr für Sky Sport Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Samstag:

11:00 Uhr: The Open – 3. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 11:15 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 11:45 Uhr für Sky Sport Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Sonntag:

10:00 Uhr: The Open – 4. Tag auf Sky Sport Golf

Featured Group 1 ab ca. 10:00 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:30 Uhr für Sky Sport Kund:innen im Livestream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App

Beitragsbild: GEPA