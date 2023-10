The Road to Turin: Das Rennen um die letzten Plätze für die ATP Finals live bei Sky

Höhepunkte bis zu den ATP Finals sind das Shanghai Masters (4. bis 15.10.) und das Paris Masters (30.10. bis 5.11.)

Die ATP Finals in Turin (12. bis 19.11.) live & exklusiv bei Sky

Sky Sport plant Sky Next Generation erstmals auch im Tennis und sucht Nachwuchstalente: alle Infos zum Bewerbungsprozess unter skysport.de/kids-casting

Die kommenden Wochen stehen dabei ganz im Zeichen des Saisonendspurts und der letzten zu vergebenen Punkte im Rennen um eines der begehrten acht Tickets für das Saisonfinale in Turin.

Aktuell berichtet Sky Sport live aus Peking, wo die China Open ausgetragen werden. Am morgigen Mittwoch überträgt Sky Sport ab 13:30 Uhr das Finale aus der chinesischen Hauptstadt, bereits um 6:30 Uhr beginnt mit dem Shanghai Masters das vorletzte 1000er-Turnier des Jahres, dessen Finale am 15. Oktober ausgetragen wird. In der darauffolgenden Woche (16.-22. Oktober) stehen die Japan Open Tennis Championships in Tokio auf dem Programm. Die Weltelite spielt beim Paris Masters (30. Oktober bis 5. November) den letzten 1000er-Titel des Jahres aus. Die Moselle Open in Metz (5. bis 11. November) beschließen den regulären ATP-Turnierkalender 2023. Am 12. November treten dann die besten acht Spieler des Jahres bei den ATP Finals in Turin an.

Sky Sport sucht Nachwuchstalente für Sky Next Generation

Sky Sport plant erstmals auch im Tennis Sky Next Generation umzusetzen. Nach der begeisterten Resonanz auf die bisherigen Übertragungen in der ADMIRAL Bundesliga, Deutschen Bundesliga und der Formel 1 soll die speziell für Kinder und Familien produzierte Live-Sportübertragung nun auf eine weitere Sportart ausgeweitet werden. Für zwei junge Tennisfans kann der Traum in Erfüllung gehen, als Teil des Teams live dabei zu sein. Sky Sport sucht ab sofort Nachwuchstalente im Alter von 10 bis 14 Jahren, die sich als Kinderreporter bewerben können. Bedingung ist ein Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ein allgemeines Sportinteresse. Alle Infos zum Bewerbungsprozess sind unter skysport.de/kids-casting abrufbar.