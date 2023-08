Thiem-Auftakt in Winston-Salem heute Nacht live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Erstrundenpartie zwischen Dominic Thiem und Arthur Rinderknech heute Nacht nicht vor 00:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Tennis-Fans dürfen sich heute Nacht auf Dominic Thiems Auftaktmatch bei den Winston-Salem Open freuen. Der Lichtenwörther trifft beim ATP 250er Turnier auf den Franzosen Arthur Rinderknech und will nach dem Finaleinzug beim Heimturnier in Kitzbühel weiter Selbstvertrauen tanken. Gegen die Nummer 73 der Welt konnte der US Open Champion von 2020 auf dem Weg ins Endspiel in Tirol im Viertelfinale in drei Sätzen gewinnen. Ob Thiem auch auf Hartplatz erfolgreich ist, ist heute Nacht nicht vor 00:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

