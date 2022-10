Thiem bestreitet Vorbereitung für 2023 in Saudi-Arabien

Österreichs Star Dominic Thiem setzt in der Vorbereitung auf die Saison 2023 auch auf hochqualitative Matches.

Der Niederösterreicher wurde am Donnerstag als einer von gesamt zwölf Spielern des Diriyah Tennis Cups vom 8. bis 10. Dezember in Saudi-Arabien präsentiert. Außer Thiem werden da u.a. auch Günter Bresniks französischer Schützling Gael Monfils, der Deutsche Alexander Zverev und Daniil Medwedew aufschlagen. Auf den Russen traf Thiem am Donnerstag beim Erste Bank Open.

The Diriyah Tennis Cup „ist eine großartige Möglichkeit für mich, gegen die weltweit besten Spieler zu spielen. Das ist eine optimale Vorbereitung auf die nächste Saison“, wurde Thiem in einer Aussendung der Veranstalter zitiert. Das Gesamtpreisgeld bei diesem Einladungsevent beträgt 3 Mio. Dollar (2,99 Mio. Euro). Die Top vier erhalten ein Erstrunden-Freilos.

(APA)

Bild: Imago