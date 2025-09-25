Thiem eröffnet neue Tennis-Akademie im Burgenland

In Oberpullendorf im Burgenland wird am 11. Oktober eine – laut Aussendung von Donnerstag – Tennis-Talenteschmiede eröffnet.

In der „Thiem Academy Burgenland“ ist demnach der ehemalige Weltranglisten-Dritte und French-Open-Sieger Dominic Thiem als Mentor, Förderer und Markenbotschafter vorgesehen, sein Vater Wolfgang Thiem mit der sportlichen Leitung betraut. Als Motto für die Nachwuchsförderung wurde „Seite an Seite – die nächste Generation gestalten“ gewählt.

(APA) Foto: GEPA