Thiem gibt vor Davis-Cup-Duell mit Kroatien Entwarnung

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Sonntag seine bei den Australian Open erlittene Verletzung betreffend Entwarnung gegeben.

„Ich habe mir einen kleinen Muskelfaserriss in der Rippe zugezogen“, erklärte der 29-Jährige in einem Instagram-Posting. „Die Ergebnisse zeigen, dass es nicht so schlimm ist und es sollte möglich sein, im Davis Cup zu spielen. Ich werde in der kommenden Woche alles versuchen, um fit zu werden und gut zu trainieren.“

Das Davis-Cup-Duell mit Kroatien in Rijeka ist für 4./5. Februar angesetzt. Bei den Australian Open hatte Thiem am Dienstag in der ersten Runde gegen den Russen Andrej Rublew in drei Sätzen verloren.

(APA)

Bild: Imago