Thiem nach Sieg gegen Nadal: “Es war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe”

In einem hochklassigem Match schlägt Dominic Thiem Megastar Rafael Nadal nach zwei gewonnenen Tiebreaks. Die Stimmen zum zweiten Gruppenspiel der Nitto ATP Finals:

…über sein großartiges Spiel gegen Rafael Nadal: “Es war ein unglaubliches Match. Es war eines der besten Matches, die ich je gespielt habe. Es ist ziemlich nahe zum letztjährigen zweiten Gruppenspiel gegen Djokovic drangekommen. Es war vom ersten bis zum letzten Schlag ein unglaublich hohes Level. Auch Rafael hat sehr, sehr gut gespielt. Alle acht Spieler sind in guter Form und wenn beide ein sehr gutes Tennis abrufen, kommen so Matches wie heute zustande. Dann kommt es auf ganz winzige Kleinigkeiten an, wie im ersten Satz, in dem ich das Tiebreak irgendwie herumdrehe. Oder im zweiten Satz, in dem ich das Break kassiere und gleich zurück break. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich die Partie so gewonnen habe.”

…über seine starke Rückhand: “Rückhand ist der Schlag, den ich vor allem in der turnierfreien Phase im Sommer extrem viel trainiert habe. Ich habe mir auch selber das Ziel gesetzt, dass wenn die Tour wieder losgeht, die Rückhand extrem stabilisieren will. Dass sie so ist wie die Vorhand und ich sie jederzeit reinspielen kann. Heute ist das gut gelungen, vor allem die Rückhand-Longline im Aufsteigen. Das ist auch das einzige, was gegen Rafael ein bisschen einfacher ist in der Halle oder auf schnelleren Hardcourts, dass man auf seinen Vorhand-Cross, der auf Sand unmöglich ist so zu nehmen, dass man den ein bisschen leichter im Aufsteigen nehmen kann. Das war sicher ein Schlüssel heute. Das ist ein wenig der Vorteil von schnellen Belägen gegen ihn.”

…auf die Frage, ob er Tsitsipas die Daumen drückt, um vorzeitig ins Halbfinale einzuziehen: “Ja sicher. Es wäre natürlich schön, ohne Druck in die dritte Gruppenpartie hineinzugehen. Ich liebe den Rublew, aber da drücke ich heute ein bisschen dem Tsitsipas die Daumen. Es sind auch beide riesen Spieler und werden beide alles geben. Der Verlierer der heutigen Partie steht dann schon sehr mit dem Rücken zur Wand. Heute Abend favorisiere ich den Tsitsipas.”

Bild: Getty