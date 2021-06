Thiem spielt 2021 und 2022 in Hamburg

via

via Sky Sport Austria

Der derzeit in Mallorca auf Wimbledon-Vorbereitung befindliche Dominic Thiem wird 2021 und 2022 beim Sandplatz-Klassiker am Hamburger Rothenbaum antreten.

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Mallorca live & exklusiv – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!

Das gaben die Veranstalter unter der österreichischen Turnierdirektorin Sandra Reichel am Dienstag bekannt. Für das heurige Turnier ab 12. Juli erhält der Weltranglisten-Fünfte Thiem, der auf Olympia in Tokio verzichtet, eine Wildcard. Bisher hat Thiem dreimal in Hamburg teilgenommen und zwei Mal das Viertelfinale erreicht.

(APA)/Bild: GEPA