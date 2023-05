Thiem stellte sich Sinnfrage: „Ich habe Zweifel gehabt“

Dominic Thiem spricht im exklusiven Sky-Interview über seinen schwierigen Weg aus der Krise und verrät, dass er sich bereits die Sinnfrage stellte.

„Teilweise war es sehr schwierig und ich habe auch Zweifel gehabt, weil es viele Woche gegeben hat, wo es gleich geblieben ist, wo ich keine Verbesserungen gesehen habe. Sicher kommen oft Gedanken, wie: Wenn es so weitergeht, macht es eh keinen Sinn“, sagt Thiem. Nun merke der US-Open-Sieger von 2020 jedoch einen Aufschwung: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich aus der schwierigen Lage rausmanövriert habe.“

Weiters erklärt der Niederösterreicher, weshalb er letztlich nicht aufgegeben habe: „Ich weiß ja wie es sich anfühlt, wenn ich richtig gut spiele. Wenn das nicht möglich ist, dann ist das extrem frustrierend. Der Glaube daran, dass zu ändern und wieder so zu spielen, wie es meinen persönlichen Ansprüchen gerecht wird, das war sicher auch eine Riesenhilfe, dass ich da wieder rauskomme.“

Nun gelte es für den 29-Jährigen, der bei der knappen Niederlage gegen Stefanos Tistispas in Madrid sein womöglich bestes Spiel seit seinem Comeback zeigte, sich neue Ziele zu setzen. „Ich habe jetzt keine konkreten Ranking-Ziele. Ich will einfach wieder an mein Leistungslimit kommen. Das ist für mich das klare Ziel, das ich vor Augen habe. Davon bin ich in den letzten Jahre ein bisschen abgekommen“, gibt Thiem zu.

Speziell das Duell gegen Tsitsipas habe Thiem wieder Hoffnung gemacht: „Das Match war sehr wichtig. Ich habe gesehen, ich kann mit ihnen mitspielen und ich kann ihnen wieder wehtun. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es nicht angenehm war gegen mich zu spielen, was das Wichtigste ist. Das war die Monate davor nicht der Fall.“