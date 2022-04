Thiem stürzt in Weltrangliste weiter ab

Dominic Thiem ist in der Tennis-Weltrangliste nach seiner langen Verletzungspause weiter abgerutscht. Der 28-Jährige, der sich Ende Juni 2021 eine hartnäckige Handgelenksverletzung zugezogen hatte, verlor nach seiner Erstrunden-Niederlage in Belgrad 39 Plätze und liegt nun auf Rang 93. In dieser Woche hat der US-Open-Sieger von 2020 die Chance, in Estoril (ATP250-Turnier/live auf Sky Sport Austria) zu punkten.

In der Folge muss Thiem viele Punkte von seinem Halbfinal-Einzug beim Masters1000-Turnier in Madrid aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, um in der Rangliste am 9. Mai nicht aus den Top 100 zu fallen. Im Frauen-Ranking kletterte Julia Grabher nach ihrem ersten Viertelfinale auf der WTA-Tour in Istanbul um 39 Plätze auf Rang 155.

Männer:

1. (1) Novak Djokovic (SRB) 8.400 Punkte

2. (2) Daniil Medwedew (RUS) 8.080

3. (3) Alexander Zverev (GER) 7.465

4. (4) Rafael Nadal (ESP) 6.435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.770

6. (6) Matteo Berrettini (ITA) 4.570

7. (7) Casper Ruud (NOR) 4.110

8. (8) Andrej Rublew (RUS) 4.025

9. (11) Carlos Alcaraz (ESP) 3.827

10. (9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.625

Weiter:

93. (54) Dominic Thiem (AUT) 725

149. (148) Dennis Novak (AUT) 428

159. (162) Jurij Rodionov (AUT) 383

188. (216) Sebastian Ofner (AUT) 310

246. (248) Gerald Melzer (AUT) 208

Frauen:

1. (1) Iga Swiatek (POL) 7.181

2. (3) Paula Badosa (ESP) 5.045

3. (2) Barbora Krejcikova (CZE) 5.043

4. (4) Aryna Sabalenka (BLR) 4.711

5. (5) Maria Sakkari (GRE) 4.651

6. (6) Anett Kontaveit (EST) 4.511

7. (7) Karolina Pliskova (CZE) 4.207

8. (8) Danielle Collins (USA) 3.151

9. (9) Garbiñe Muguruza (ESP) 3.070

10. (10) Ons Jabeur (TUN) 3.015

Weiter:

155. (194) Julia Grabher (AUT) 414

257. (238) Barbara Haas (AUT) 274

406. (401) Sinja Kraus (AUT) 127

583. (580) Melanie Klaffner (AUT) 71

(APA)

Artikelbild: Imago