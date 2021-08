Thiem testet neuen Fitnesscoach

Dominic Thiem hat seine Handgelenksschiene gegen das Racket getauscht und wird beim Comeback vom anerkannten Fitnesscoach Jez Green unterstützt. Der Brite ist im Tenniszirkus seit seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Andy Murray bekannt, zuletzt war der 48-Jährige sechs Jahre lang für Olympiasieger Alexander Zverev tätig. Laut dem Online-“Standard” befindet sich Thiem in einer dreiwöchigen Testphase mit Green, der demnach noch nicht fixes Mitglied des Betreuerstabs ist.

Zuerst hatte die Tageszeitung “Heute” von der Zusammenarbeit berichtet. Thiem musste zuletzt aufgrund eines Einrisses in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel auch für die Masters-Turniere in Toronto und Cincinnati absagen. Die Teilnahme des Weltranglisten-Sechsten an den US Open (30. August bis 12. September) ist fraglich.

