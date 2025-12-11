Thiem und Co. schlagen in den Alpen auf! Die Ischgl-Trophy live auf Sky und im kostenlosen Stream
Ischgl kann nicht nur Wintersport – und will genau das an diesem Wochenende mit dem neuen Exhibition-Tennisturnier zeigen. Von 11. bis 14. Dezember wird bei der Ischgl-Trophy in den Tiroler Alpen echte Wettkampfatmosphäre herrschen – mit bekannten Gesichtern aus der Tennis-Welt.
Inmitten alpiner Kulisse schlagen bei dem Turnier prominente Ex-Tennisstars auf. Mit dabei im „Ischgl Tennis Dome“: Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano López und Stefan Koubek. In der ATP Off-Season bietet das Kurzturnier echte Wettkampfatmosphäre – mit Liveübertragung auf Sky Sport Austria und im FREE-Livestream hier auf skysportaustria.at, sowie über 1.300 Zuschauerplätzen vor Ort.
Sky zeigt alle Spiele der Ischgl-Trophy 2025! Am Freitag geht es los ab 15:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Tennis und im kostenlosen Livestream!
Die Order of Play (12.12.2025)
- 15:00 Uhr: T. Haas vs. S. Koubek vs. J.W. Tsonga
- Followed by: M. Zverev vs. F. Lopez
- Followed by: J.W. Tsonga vs. S. Koubek
- Followed by: D. Thiem vs. F. Lopez
- Nicht vor 19 Uhr: T. Haas vs. J.W. Tsonga
- Nicht vor 20 Uhr: D. Thiem vs. M. Zverev
(Red.) / Bild: Imago