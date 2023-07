Thiem und Rodionov in Gstaad am Montag im Einsatz

Neben dem schon länger avisierten Dominic Thiem wird mit Jurij Rodionov noch ein zweiter Österreicher beim ATP-250-Turnier in Gstaad (das Turnier ab Montag live und exklusiv auf Sky Sport Austria) im Hauptfeld dabei sein.

Letzterer qualifizierte sich nach einem 6:1,7:6(1) über Mika Brunold (SUI) am Samstag und einem 6:3,6:4 über Landsmann Maximilian Neuchrist am Sonntag für das 32er-Feld. Thiem und Rodionov kommen auch schon am Montag zum Einsatz.

Der Ex-US-Open-Champ spielt im dritten Match nach 10.30 Uhr gegen Alexandre Muller (FRA), Rodionov gleich danach gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler.

Österreichs beste Frau, Julia Grabher, trifft beim WTA-Turnier in Palermo als Nummer 8 gesetzt zum Auftakt auf die Französin Clara Burel.

(APA)/Bild: GEPA