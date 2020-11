Thiem vor Auftakt bei ATP Finals: “Herumfackeln ist in London verboten”

Österreichs Tennis-Superstar Dominic Thiem eröffnet die ATP Finals in London mit der Partie gegen den griechischen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas. (Ab 13 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein)

Es ist zugleich die Neuauflage des Vorjahres-Finals, das Thiem hauchdünn in drei Sätzen mit 7:6,2:6,6:7 verlor. Nun möchte Thiem in London den nächsten Anlauf auf den inoffiziellen “WM-Titel” im Tennis nehmen. “Es gibt kein Abwarten. Herumfackeln ist in London verboten, es zählt nur Vollgas. Ich will mit einem Sieg in die Vorrunde starten, um eine optimale Ausgangsposition zu bekommen”, gab Thiem in einer Video-Pressekonferenz die klare Marschrichtung vor.

Im Head-to-Head-Vergleich mit Tsitsipas führt Thiem knapp mit 4:3. “Ich habe gegen ihn in Peking, Indian Wells, Roland Garros und Doha gewonnen. Das letzte Match war jedoch die knappe Niederlage in London. Eines steht fest: Es wird verdammt knapp, es entscheiden wohl Kleinigkeiten”, weiß der Österreicher.

Bild: GEPA