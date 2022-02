Thiem will im Sommer wieder bei 100 Prozent sein

Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem hofft, im Sommer wieder sein volles Leistungsvermögen abrufen zu können. „Das primäre Ziel ist es, wieder so zu spielen, wie ich es schon getan hab“, sagte der 28 Jahre alte Österreicher bei Servus TV: „Als ich Nummer drei war, um die größten Titel gespielt habe und auf den Platz gegangen bin und gewusst habe, dass ich jeden schlagen kann.“

Tennisprofi Thiem bezog in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ Stellung zu dem neuesten Rückschlag, der ihn zur Absage seiner Teilnahme am ATP-Turnier in Cordoba zwang: „Ich muss nach so langer Pause schmerzfrei sein, wenn ich auf den Platz zurückkehre. Das ist leider noch nicht der Fall.“ Eine Fingerverletzung bremste ihn aus.

Thiem hat sein bis dato letztes Match im Juni 2021 gegen den Franzosen Adrian Mannarino gespielt, ehe ihn langwierige Handgelenkprobleme zurückwarfen. Nun will er einige Tage pausieren und dann über seinen nächsten Schritt entscheiden.

(SID) / Bild: Imago