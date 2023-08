Thiem will Lehren aus verlorenem Kitzbühel-Finale ziehen

Die finale Angelegenheit ist für Dominic Thiem schnell vorbei gewesen. In keiner seiner vier Matches im Turnierverlauf davor war er in der Kitzbühel-Woche unter zwei Stunden auf dem Platz gestanden, im Halbfinale gar 3:30 Std. Sebastian Baez aber musste er nach 1:20 Std. zum Sieg im Titelduell gratulieren. Für die Fans war die vom Argentinier erteilte 3:6,1:6-„Abfuhr“ eine Ernüchterung, Thiem selbst aber will aus der klaren Angelegenheit seine Lehren ziehen.

An der Physis sei es jedenfalls nicht gelegen, dass es nicht geklappt hat. „Ich habe mich körperlich gut gefühlt“, gestand Thiem ein. „Gestern war ein besonderes Match, anstrengender und länger als die meisten anderen. Aber ich bin gut reingekommen in den heutigen Tag und hätte von der körperlichen Verfassung und der Spannung her besser abschneiden können.“ Er habe zwar einige Sachen gut gemacht, aber zu spät, erst am Ende des zweiten Satzes. Andererseits habe ihm das Match auch aufgezeigt, woran er noch arbeiten müsse.

Thiem: „Er hat mich sofort unter Druck gesetzt“

„Er (Baez, Anm.) hat noch besser als die ersten vier Gegner ausgenutzt, wenn ich zu kurz und zu passiv war – da ist er mir gleich draufgestiegen. Er hat mich sofort laufen gelassen und unter Druck gesetzt.“ Das sei das, was er besser machen müsse, meinte Thiem. Er selbst müsse aggressiver spielen. „Das muss ich aber viel schneller und viel öfter machen. Jedes mal so Matches drehen, wo es sich so zuspitzt, das wird nicht gehen“, bezog er sich auf die drei Siege davor nach Satzrückstand. „Heute war das nicht mehr möglich.“

Und zwar auch, weil Thiem einem sehr fokussierten Gegner gegenübergestanden ist. „Ich habe besser und besser gespielt und die Gelegenheiten genutzt, die mir Dominic gegeben hat“, resümierte Baez. „Ich hatte zuletzt nicht die besten Ergebnisse, diese Woche aber habe ich meine Möglichkeiten genutzt.“ Auch sei der Schlüssel gewesen, die unterschiedlichen Bedingungen von Sonne zu Wochenbeginn und dann Regen anzunehmen. Nun will sich Baez sukzessive auf anderen Belägen steigern. „Ich bin jung und habe Zeit, um mich auf Hartplatz und Rasen zu verbessern.“

(APA) / Bild:: GEPA