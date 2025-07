Thriller mit Ansage wartet zum Abschluss der Gruppe D

England, Frankreich, Niederlande, Wales – wie vielfach erwartet ist Pool D die engste Gruppe der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz. Am letzten Spieltag haben alle Teams noch die Chance auf die K.o.-Runde, ebenso können alle vorzeitig abreisen müssen. Die besten Karten hat Frankreich, das schon mit einem Unentschieden am Sonntag gegen die Niederlande Gruppenerster wäre. England und die Niederlande sollten idealerweise gewinnen, Wales braucht ein kleines Wunder.

Die „Lionesses“ aus England würden mit einem Sieg gegen Wales alle Rechenspiele obsolet machen, könnten aber auch mit einem Remis weiterkommen, wenn die Niederlande Frankreich nicht besiegen. Auch bei einer Niederlage mit weniger als vier Toren Unterschied gegen Wales wäre man weiter, wenn die Oranje-Frauen gleichzeitig verlieren. Erster ist England, wenn die Truppe von Trainerin Sarina Wiegman in St. Gallen gewinnt und die Niederlande in Basel (beide 21.00 Uhr) Frankreich schlagen.

Für die Niederlande stellt sich die Lage nach der 0:4-Demontage durch England am Dienstag etwas schwieriger dar. Es muss ein Sieg gegen Frankreich mit drei oder mehr Toren Unterschied her, um sicher zu sein. Bei einem weniger überzeugenden Sieg dürfte England nicht gegen Wales gewinnen, bei einem eigenen Unentschieden müssten die Engländerinnen das Insel-Duell verlieren. Die Niederlande sind Gruppensieger, wenn sie mit sieben oder mehr Toren Unterschied gewinnen, oder mit einem beliebigen Sieg, wenn England nicht gegen Wales gewinnt.

Zuversicht nach Rekordniederlage

Die Schlappe gegen England war für die Niederlande die höchste Niederlage bei einem großen Turnier. Trainer Andries Jonker gab sich danach aber kämpferisch und von seinem Team überzeugt. „Wir wollten auf Sieg spielen. Wir wollten spielen, um uns für das Viertelfinale zu qualifizieren. Dass dies die größte Niederlage bei einer großen Endrunde ist? Das ist mir egal“, sagte der 62-Jährige. „Potenziell können wir zu den Topteams gehören, aber was ist die Definition von ‚top‘? Meiner Meinung nach ist Spanien an der Spitze. Sie sind die Allerbesten, die Nummer eins. Es folgen acht, neun oder zehn Länder, und wir können dazugehören.“

Wales wäre übrigens nur dann weiter, wenn England mit vier oder mehr Toren Unterschied bezwungen wird und die Niederlande gegen Frankreich verlieren. Das käme einem sportlichen Erdbeben gleich, ausgeschlossen ist es freilich nicht. „Es ist eine Rivalität. Ich bin mir sicher, dass Wales den Engländern die Party verderben will“, mahnte England-Verteidigerin Lucy Bronze.

Schweden gegen Deutschland im Kampf um Gruppensieg

Fast alles entschieden ist in Gruppe C, wo Schweden und Deutschland bereits im Viertelfinale stehen und Polen sowie Dänemark keine Chance mehr haben. Zwischen Schweden und Deutschland geht es am Samstag (21.00 Uhr/alle live ORF Sport +) in einem Finale um den Gruppensieg und darum, wer gegen den Zweiten der Gruppe D spielt. Bei einem Unentschieden in Zürich bleiben die Schwedinnen Gruppenerster. Bei den Europameisterinnen von 1984 ist Flügelspielerin Fridolina Rolfö wieder voll fit, wie viele Minuten sie bekommen wird, wird sich zeigen. „Ich kann nur für mich selbst sprechen, ich möchte so viel wie möglich spielen“, sagte die 31-Jährige.

