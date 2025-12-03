Thriller, Triumphe, Tragödien in der WM-Entscheidung

Erstmals seit 15 Jahren wird die Formel-1-Weltmeisterschaft wieder in einem Dreikampf entschieden. Lando Norris (McLaren) geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull Racing) und 16 Zähler auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri in den Saisonabschluss am Sonntag (14.00 Uhr/live auf Sky – mit Sky X bist du das ganze Rennwochenende live dabei) auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Spannende Entscheidungen ziehen sich durch die WM-Geschichte – ein Überblick:

1950 – WM-Debüt mit Dreikampf

Die erste Formel-1-Weltmeisterschaft bringt Dramatik bis zum Schluss. Der Argentinier Juan Manuel Fangio geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den Italiener Luigi Fagioli und vier auf dessen Landsmann Nino Farina in das siebente und letzte Rennen. In Monza entscheidet Farina das Rennen und damit den Kampf der drei Alfa-Romeo-Piloten für sich.

1956 – Fangio dank Autowechsel

Juan Manuel Fangio, scheinbar sicher zu seinem vierten Titel unterwegs, bleibt in Monza mit seinem Ferrari liegen. Damit scheint der Weg für seinen britischen Konkurrenten Stirling Moss frei, der das Rennen anführt. Peter Collins bietet jedoch seinem Teamkollegen Fangio gentleman-like sein Auto an, Wagenwechsel sind damals noch erlaubt. Der Argentinier wird noch Zweiter und holt erneut die WM-Krone.

1958 – Keine schnellste Runde

Stirling Moss ist neuerlich der Unglücksrabe. Der Engländer schafft zwar den notwendigen Sieg in Marokko, „vergisst“ aber auf die ebenfalls zum WM-Gewinn nötige schnellste Rennrunde, für die es damals einen Punkt gibt. Moss hat das Boxensignal falsch verstanden, sein Landsmann Mike Hawthorn (Ferrari) gewinnt.

1959 – Über die Ziellinie geschoben

Hawthorns Ferrari-Teamkollege Tony Brooks kostet ein Jahr später sein Glaube den Titel in Watkins Glen. „Der liebe Gott verbietet es, sein Leben leichtfertig aufs Spiel zu setzen“, begründet der Engländer seinen Boxenstopp zum Check nach einem Unfall. Der Australier Jack Brabham wird Weltmeister, nachdem er seinen Cooper mit leerem Tank die letzten Meter eigenhändig über die Ziellinie schiebt.

1964 – Surtees profitiert von Crash

Mit britischem Humor reagiert Graham Hill (BRM) auf seinen Titelverlust 1964. Zu Weihnachten schenkt er dem Italiener Lorenzo Bandini, der ihn beim Finale in Mexiko „abschießt“, das Buch „Wie lerne ich sicheres Autofahren“. John Surtees wird dank Bandinis Rammaktion Champion.

1974 – Punktegleich ins Finale

Der Brasilianer Emerson Fittipaldi (McLaren-Ford) und der Schweizer Clay Regazzoni (Ferrari) starten den abschließenden GP der USA in Watkins Glen punktegleich an der Spitze. Fittipaldi holt sich mit Rang vier drei Punkte, während Regazzoni mit Platz elf leer ausgeht.

1976 – Lauda steigt aus

Bei Niki Lauda siegt 1976 die Vernunft über die Verlockung, den Titel zu verteidigen. Noch unter dem Eindruck seines dramatischen Feuerunfalls auf dem Nürburgring stehend, steigt der Österreicher wegen des strömenden Regens im japanischen Fuji nach zwei Runden aus und parkt seinen Ferrari in der Box. James Hunt (McLaren-Ford) schafft den zur WM notwendigen dritten Platz.

1984 – Lauda zum dritten Mal

Lauda weist bei seinem dritten Titelgewinn seinen jungen McLaren-Porsche-Teamkollegen Alain Prost in Portugal mit einem halben Punkt Vorsprung in die Schranken. Der spätere Airline-Chef startet vom elften Startplatz ins Rennen und schafft mit verwegener Aufholjagd hinter Prost den unbedingt nötigen zweiten Platz.

1986 – Prost als lachender Dritter

Prost triumphiert in Adelaide, weil Williams wegen des Verzichts auf eine Stallregie den Titel leichtfertig verspielt. Nigel Mansell hätte ein dritter Platz gereicht, doch der Heißsporn fährt auf dem „reifenfressenden“ Kurs voll auf Sieg. Ein geplatzter Hinterreifen kurz vor dem Ziel bei über 300 km/h lässt seinen WM-Traum platzen. Teamkollege Nelson Piquet kann Prost im McLaren-Porsche nicht mehr einholen.

1989 und 1990 – Senna gegen Prost

Alain Prost und Ayrton Senna liefern sich zwei Jahre hintereinander in Suzuka legendäre Duelle. 1989 muss Senna in Suzuka gewinnen, will im Finish Prost überholen, der die Lücke zumacht. Nach dem Crash muss Prost aussteigen, Senna fährt als Erster über die Ziellinie, wird aber wegen „gefährlichen Fahrens“ disqualifiziert. Erst eineinhalb Wochen später wird seine Disqualifikation und Prosts Titelgewinne bestätigt. 1990 revanchiert sich Senna, indem er seinem zu Ferrari gewechselten Kontrahenten in der ersten Kurve „die Tür zumacht“. Beide fliegen aus dem Rennen, Senna im McLaren-Honda ist der Champion.

1994 – Schumacher zum Ersten

Bei seinem ersten Titelgewinn prallt Michael Schumacher beim GP von Australien gegen die Betonmauer, der fahruntaugliche Benetton kollidiert anschließend mit Damon Hill. Schumacher bleibt stehen, der nur einen Punkt zurückliegende Brite kommt im Williams nicht viel weiter – Schumacher holt seinen ersten von sieben Weltmeister-Titeln.

1997 – Villeneuve trotzt Schumachers Rempler

Ein Rempler Schumachers entscheidet die WM in Jerez – allerdings zu seinen Ungunsten: Als Jacques Villeneuve vorbei will, knallt der erneut mit einem Punkt führende Deutsche dem Williams des Kanadiers zweimal in die Seite. Schumachers Ferrari bleibt wieder stehen, diesmal aber hat er weniger Glück. Villeneuve bringt sein beschädigtes Auto auf Rang drei ins Ziel und holt so den Titel.

2007 – Räikkönen von drei auf eins

Kimi Räikkönen geht hinter dem McLaren-Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Fernando Alonso ins Finale in Interlagos. Der finnische Ferrari-Pilot gewinnt das Rennen und mit je einem Punkt Vorsprung auf seine beiden Konkurrenten den Titel. Hamilton ist wegen eines Getriebe-Problems chancenlos, Alonso wird hinter dem lange Zeit führenden Brasilianer Felipe Massa, der beim letzten Boxenstopp von Ferrari hinter seinen Teamkollegen Räikkönen „gelotst“ wird, Dritter.

2008 – Hamilton in letzter Kurve

Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) entscheidet die Nervenschlacht mit Felipe Massa (Ferrari) in der letzten Kurve für sich. Massa gewinnt zwar seinen Heim-GP in Brasilien, Hamilton überholt im Finish aber gerade noch den Deutschen Timo Glock und sichert sich dank Rang fünf mit einem Punkt Vorsprung den Titel.

2010 – Premiere für Red Bull

Sebastian Vettel startet die Erfolgsära von Red Bull. 15 Punkte hat der Deutsche vor dem Rennen in Abu Dhabi Rückstand auf WM-Spitzenreiter Fernando Alonso (Ferrari) und sieben auf seinen Teamkollegen Mark Webber. Weil Alonso (7.) und Webber (8.) schwächeln, sichert sich Vettel mit 23 Jahren als noch immer jüngster Weltmeister seinen ersten von vier Titeln in Serie.

2016 – Das Mercedes-Duell

Lewis Hamilton gewinnt in Abu Dhabi vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg, der sich mit fünf Punkten Vorsprung aber den Titel nicht mehr nehmen lässt – und fünf Tage später mit seinem Rücktritt überrascht.

2021 – Premiere für Verstappen

Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) gehen punktegleich in das Finale in Abu Dhabi, das durch ein Überholmanöver in der letzten Runde entschieden wird. Dem vorangegangen ist eine umstrittene Entscheidung von Rennleiter Michael Masi. Fünf Runden vor Schluss fährt das Safety Car raus, eine Runde vor Schluss gibt Masi das Rennen aber wieder frei. Mit frischeren Reifen rast der Niederländer Verstappen noch an Hamilton vorbei zu seinem ersten von bisher vier WM-Titeln.

Beitragsbild: Imago