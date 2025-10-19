Throwback: 7:0! Liverpool mit Gala-Vorstellung gegen United

Am heutigen Sonntag kommt es in der Premier League erneut zum Traditionsduell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United an der Anfield Road (ab 17:00 live auf Sky Sport Austria 4 – sei mit Sky Stream live dabei!). Im März 2023 wurde in diesem Duell Geschichte geschrieben, als die „Reds“ unter Jürgen Klopp ihren höchsten Sieg in einem Pflichtspiel gegen ihren Erzrivalen feiern durften.

Nach einer vergleichsweise ereignislosen ersten Halbzeit ging es mit einer knappen Führung für die Gastgeber in die Kabinen. Cody Gakpo traf spät für Liverpool (43.). Die zweite Halbzeit sollte jedoch gänzlich anders verlaufen.

Liverpool in Halbzeit zwei furios

Darwin Nunez (47.) und erneut Gakpo (50.) sorgten schnell für die Entscheidung. Doch die „Reds“ waren noch nicht fertig mit dem Toreschießen.

Mohamed Salah mit einem Doppelpack (66., 83.), erneut Nunez mit seinem zweiten Treffer (75.) und Roberto Firmino (88.) sorgten für ein wahres Spektakel im North West Derby. Ein Abend zum Vergessen für die „Red Devils“, die damit ihre höchste Niederlage in der Premier League kassierten – und das ausgerechnet beim Erzrivalen.

Das Duell zwischen Liverpool und Manchester United seht ihr heute ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – sei mit Sky Stream live dabei!

Bild: Imago