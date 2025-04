Throwback: Als Milito Bayerns Titel-Träume platzen ließ

Am heutigen Dienstag (ab 20:00 live auf Sky Sport Austria – mit Sky X live streamen) treffen der FC Bayern München und Inter Mailand im Viertelfinale der UEFA Champions League aufeinander – eine Begegnung, die Erinnerungen an das denkwürdige Finale der Saison 2009/10 weckt. Damals trafen die beiden Mannschaften im Finale der Königsklasse aufeinander – ein Endspiel, an das sich die Bayern-Fans nur ungern zurückerinnern.

Der FC Bayern München hatte sich unter Trainer Louis van Gaal mit einer beeindruckenden Leistung bis ins Finale vorgekämpft. Nach einer starken Saison in der Bundesliga und einer überzeugenden Champions-League-Spielzeit waren die Bayern mit viel Selbstvertrauen angereist. Doch bereits im Halbfinale ereilte den Verein ein entscheidender Rückschlag: Im Hinspiel gegen Olympique Lyon sah Franck Ribéry nach einem groben Foulspiel die Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt. Ein Einspruch der Münchner wurde abgewiesen, der französische Superstar verpasste somit das Finale – ein herber Verlust für die Bayern, denn Ribéry war neben Arjen Robben einer der Schlüsselspieler in der Offensive.

Auf der anderen Seite stand Inter Mailand unter der Leitung von José Mourinho, der die Nerazzurri zu einer herausragenden Saison geführt hatte. Mit einer soliden Mischung aus Erfahrung und taktischer Disziplin hatte der Portugiese eine starke Mannschaft geformt. In ihren Reihen standen Weltklasse-Spieler wie Wesley Sneijder, Samuel Eto’o und Diego Milito.

Bayerns Pech: Spielglück auf Seiten von Inter

Die Bayern begannen offensiv und versuchten, das Spiel zu dominieren. Vor allem Arjen Robben, der im Halbfinale gegen Lyon mit einem spektakulären Tor glänzte, stellte mit seinen Tempodribblings eine ständige Gefahr für die Inter-Abwehr dar. Doch es waren die Italiener die in der 35. Spielminute eiskalt zuschlugen: Ein präziser Pass von Wesley Sneijder fand Diego Milito, der den Ball souverän an Bayern-Keeper Hans-Jörg Butt vorbeischob. Die Bayern mussten somit hingegen des Spielverlaufs in der zweiten Halbzeit einem Rückstand hinterherlaufen.

Die Bayern versuchten noch einmal zurückzukommen und fanden einige hochkarätige Chancen vor, doch Inter setzte seine Konterstrategie perfekt um. In der 70. Minute war es wieder Diego Milito, der zum Dribbling ansetzte und auf 2:0 erhöhte.

Verletzungssorgen plagen die Bayern – zwei weitere Ausfälle sind fix

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer der deutschen Bundesliga in das heutige Viertelfinalduell mit Inter Mailand. Der Rekordmeister liegt derzeit sechs Punkte vor Bayer Leverkusen und hat in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany beeindruckende Leistungen gezeigt. Im Achtelfinale der Champions League taten sich die Bayern allerdings schwer und kamen nur knapp gegen Celtic Glasgow weiter. In einem spannenden Rückspiel setzten sich die Münchner zwar durch, doch der Sieg war durchaus glücklich. Alphonso Davies erzielte erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer und sicherte den Bayern das Weiterkommen.

Zudem plagen die Bayern große Verletzungssorgen: Ob Manuel Neuer und Kingsley Coman rechtzeitig zum Königsklassen-Duell gegen Inter zurückkehren, war lange unklar. Nun wurde bestätigt, dass die Münchner zumindest im Hinspiel auf ihre etatmäßige Nummer eins und den Offensivspieler verzichten müssen.Sicher sind zudem die Ausfälle von Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Hiroki Ito, die die Abwehrreihe der Bayern deutlich schwächen. Zudem fehlt Schlüsselspieler Jamal Musiala, der sich im Ligaspiel gegen Augsburg schwerer verletzte.

Inter kommt mit breiter Brust nach München

Für Inter Mailand könnte es in dieser Saison kaum besser laufen. Die Nerazzurri stehen an der Spitze der Serie A und haben noch Chancen auf das Triple. Denn auch im nationalen Pokal läuft es nach Plan, Inter steht im Halbfinale. Im Hinspiel der Coppa Italia gegen den AC Mailand trennten sich die beiden Teams 1:1, was einen Finaleinzug weiterhin möglich macht.

Auch ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic zeigte sich zuletzt bei Inter Mailand trotz geringer Einsatzzeiten in guter Form. In den vergangenen zwei Monaten kam der ÖFB-Stürmer zu sechs Kurzeinsätzen und erzielte dabei vier Tore. Auch wenn er nicht immer in der Startelf steht, bleibt er für Inter eine wertvolle Option, auch in so einem großen Duell wie dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern.

