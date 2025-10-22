Throwback: Buffon-Ausraster & Ronaldo-Goldtor! Real bezwingt Juventus

Am kommenden Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky Stream live dabei sein!) steht in der UEFA Champions League ein echter Klassiker auf dem Programm: Real Madrid trifft auf Juventus Turin – ein Duell, das bei vielen Juve-Fans schmerzhafte Erinnerungen weckt.

Am 11. April 2018 stand Juventus vor einer beinahe aussichtslosen Mission. Nach der 0:3-Heimniederlage im Allianz Stadium musste in Madrid ein kleines Fußballwunder her. Die „Königlichen“ befanden sich damals auf dem Höhepunkt ihrer Dominanz, hatten die Champions League bereits zwei Jahre in Folge gewonnen – und mit Cristiano Ronaldo einen Spieler in absoluter Ausnahmeform in ihren Reihen.

Blitzstart der Turiner

Juventus erwischt einen perfekten Start in die Partie. Bereits nach zwei Minuten ist Mario Mandžukić zur Stelle und köpft eine präzise Flanke von Sami Khedira zur frühen Führung ein. Real Madrid braucht einige Zeit, um ins Spiel zu finden und kurz vor der Pause ist es erneut Mandžukić, der per Kopf zum 2:0 trifft (37.). Spätestens jetzt ist der Glaube an das Wunder bei Spielern und Fans der Italiener wieder entfacht.

Strittiger Elfmeter & Buffon-Ausschluss

Nach dem Seitenwechsel nimmt das Drama seinen Lauf. In der 60. Minute nutzt Blaise Matuidi einen folgenschweren Patzer von Real-Keeper Keylor Navas und erzielt das 3:0 – die Verlängerung scheint plötzlich greifbar. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Bis tief in die Nachspielzeit passiert kaum noch etwas, ehe Schiedsrichter Michael Oliver in der 96. Minute nach einem umstrittenen Zweikampf zwischen Lucas Vázquez und Mehdi Benatia auf Elfmeter für Real entscheidet.

Die Emotionen kochen über – Gianluigi Buffon protestiert heftig und sieht die Rote Karte. Ersatzkeeper Wojciech Szczęsny muss kalt ins Tor und gegen Cristiano Ronaldo ist er machtlos. Der Portugiese verwandelt den Strafstoß mit all seiner Routine und sorgt im Santiago Bernabéu für pure Ekstase.

Real Madrid – Juventus Turin – die Highlights im Video

