Throwback: Irres Spektakel zwischen Chelsea und Ajax

Am heutigen Mittwoch kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Chelsea und Ajax Amsterdam seit 2019 (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky Stream live dabei sein!). Das letzte Duell der beiden Teams endete in einem wahren Spektakel.

Nicht weniger als acht Tore und zwei Ausschlüsse gab es beim damaligen Gruppen-Spiel in der UEFA Champions League zwischen den „Blues“ und dem niederländischen Topklub. Bei einem Endstand von 4:4 (1:3) gab es allerdings auch den ein oder anderen großen Aufreger.

Blitzstart! Zwei Treffer in vier Minuten

Aber der Reihe nach: Denn die Partie begann bereits mit einem wahren Schlagabtausch. Nach nur 107 Sekunden landete der Ball erstmals in einem Tor. Chelsea-Stürmer Tammy Abraham beförderte den Ball nach einem Ajax-Freistoß über die eigene Linie (2.). Im Gegenzug kamen die Blues aber nicht einmal zwei Minuten später zum Ausgleich: Jorginho traf per Stafstoß zum 1:1 (4.).

Ajax, damals noch gecoacht von Erik ten Hag, drehte allerdings vor der Pause noch einmal auf. Dank Quincy Promes (20.) und einem weiteren Eigentor von Chelsea durch Torwart Kepa Arrizabalaga (35.) gingen die Niederländer mit einem verdienten 3:1 in die Pause.

Doppel-Gelb-Rot bringt Wende für Chelsea

Und es wurde nicht besser für Chelsea. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Donny van de Beek zur vermeintlichen Entscheidung für das überlegene Ajax (55.). An der Gefühlslage änderte auch der Anschlusstreffer von Cesar Azpilicueta nichts (63.).

Doch fünf Minuten später kam es zu einer spielentscheidenden Szene: In ein und derselben Szene sah das Ajax-Duo Daley Blind und Joel Veltman Gelb-Rot. Zudem gab es auch einen Elfmeter für die „Blues“, den Jorginho erneut souverän verwertete (71.).

Ausgleich – Aber kein Sieger!

Nur drei Minuten später nutzten die Hausherren ihre Feldüberlegenheit und trafen durch den heutigen Chelsea-Kapitän Reece James zum Ausgleich (74.).

Einen Sieger gab es in dem Duell keinen, auch weil die Londoner in der Schlussphase ihre Überzahl nicht auszunutzen wussten. Dennoch bleibt das Spiel als spektakulärer Schlagabtausch in Erinnerung.

VIDEO-Highlights: Chelsea – Ajax (Saison 2019/20)

Wird das neuerliche Aufeinandertreffen zwischen Chelsea und Ajax ähnlich spektakulär? Schaue das Spiel und die UEFA Champions League mit Sky Stream live!

Bild: Imago