Throwback: LASK siegt in Salzburg und holt die Tabellenführung

Am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und dem LASK (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Die Oberösterreicher kämpfen dabei gegen ihre Sieglosserie gegen Salzburg an. Seit mittlerweile 15 Pflichtspielen wartet der LASK auf einen vollen Erfolg gegen den Liga-Krösus.

Der letzte Sieg gelang dem LASK gegen Salzburg im Februar 2020 unter Trainer Valerien Ismael. Damals durchliefen die Linzer ihre bis dato beste Phase seit dem Wiederaufstieg in die österreichische Bundesliga. Mit einem spektakulären 3:2-Auswärtssieg in Salzburg zum Frühjahrsauftakt übernahm der LASK die Tabellenführung in der ADMIRAL Bundesliga und ging anschließend als Spitzenreiter in die dreimonatige Corona-Pause.

Ein Doppelpack von Dominik Frieser (20., 56.) sowie ein Treffer von James Holland (25.) sorgten für die erste Liga-Heimniederlage der Salzburger nach 53 Partien. Für Salzburg erzielten Masaya Okugawa (40.) und Enock Mwepu (81.) die Tore. Vor der Pleite gegen den LASK hatten die Salzburger zuletzt am 27. November 2016 beim 0:1 gegen die Admira eine Heimniederlage kassiert.

Video-Highlights: Salzburg – LASK 2:3 (14.02.2020)

