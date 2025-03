Throwback: Sturm gewinnt wildes 200. Grazer Derby

Am Sonntag heißt es wieder: Sturm Graz gegen Grazer AK – das 201. Grazer Derby geht über die Bühne. Beim ersten Duell im Herbst gab es ein Sieben-Tore-Spektakel.

In der 10. Runde der laufenden Saison kam es zum ersten Grazer Bundesliga-Derby seit über 17 Jahren. Die Ausgangslage vor dem Spieltag hätte nicht unterschiedlicher sein können: Der Double-Sieger war gemeinsam mit Red Bull Salzburg im Gleichschritt an der Tabellenspitze, der Aufsteiger lag nach neun Runden weiter sieglos am Tabellenende.

Am Ende besiegten die Schwarz-Weißen den roten Stadtrivalen souverän vor 15.717 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Merkur Arena mit 5:2.

Grazer Derby mit Unterbrechung und Torfestival

Beide Fankurven zelebrierten das 200. Grazer Derby mit aufwendigen Choreografien fürs Auge, nach drei Minuten aber war die Sicht vernebelt. Etwa vier Minuten lang musste die Partie wegen Rauchschwaden aus dem GAK-Sektor unterbrochen werden. Sturm beherrschte das Spiel.

Jusuf Gazibegovic, der im Winter nach Köln wechselte, startete in der 34. Spielminute das Torfestival mit einem sehenswerten Freistoß aus großer Distanz. Weil die Sturm-Spieler danach aufreizend vor den GAK-Fans jubelten, war eine Traubenbildung und Gelb für den Torschützen die Folge. Noch vor der Pause erhöhte Otar Kiteishvili auf 2:0 (40.).

In der 50. Spielminute schoss Neo-Monegasse Mika Biereth Sturm zur vermeintlich komfortablen 3:0-Führung. Doch der Aufsteiger gab nicht auf und verkürzte durch Daniel Maderner (54.) und Benjamin Rosenberger (56.) innerhalb von zwei Minuten auf 3:2. Das Comeback blieb aber aus. Seedy Jatta (64.) und wieder Kiteishvili (79.) sorgten für klare Verhältnisse.

(Red.) / Foto: GEPA