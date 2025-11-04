Throwback: Torfestival zwischen Liverpool und Real

Am heutigen Dienstag treffen der englische Meister FC Liverpool und Real Madrid am vierten Spieltag der UEFA Champions League aufeinander (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – jetzt mit Sky Stream live dabei sein!). Die beiden Topklubs sind sich in den vergangenen Jahren öfter in der Königsklasse gegenübergestanden. Ein Duell sticht jedoch heraus.

Das heutige Aufeinandertreffen ist das siebente Spiel zwischen den „Reds“ und den Königlichen seit Anfang 2021. Im Februar 2023 kam es dabei zu einem besonderen Duell zwischen den beiden Teams. Es war das Hinspiel des Achtelfinals der Königsklasse.

Nur wenige Monate zuvor hatten die „Reds“ das Endspiel der Königsklasse gegen Real verloren. Eine Revanche sollte nicht gelingen. Trotz einer schnellen und komfortablen 2:0-Führung ging der FC Liverpool noch mit 2:5 unter und schied später nach einem 0:1 in Madrid glanzlos aus der Champions League aus. Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Gastgeber schnell in eine gute Ausgangsposition geschossen.

Real überrollt Liverpool – Alaba muss verletzt raus

Doch die Königlichen kamen schnell zurück und stellten die Partie auf den Kopf. Vinicius Junior (21., 36.) sorgte bereits vor der Pause für den Ausgleich. Nach Wiederanpfiff machten Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) die Wende perfekt. ÖFB-Teamkapitän David Alaba stand bei Real in der Startelf, musste aber nach 26 Spielminuten verletzt vom Feld. Eine völlig verkorkste zweite Spielhälfte kostete Liverpool wohl die letzte Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale.

Es war ein Spiegelbild der Saison 2022/23 für die „Reds“: In der Liga reichte es nur zu Platz fünf, die neuerliche Qualifikation für die Champions League wurde damit verpasst. Kurz nach dem CL-Aus folgte auch das Ausscheiden im FA Cup. Zwischen Hin- und Rückspiel gegen Real konnte das Team des damaligen Trainers Jürgen Klopp allerdings den EFL Cup gewinnen.

Bild: Imago