Thunder in Topform: OKC siegt auch bei den Knicks
Die Oklahoma City Thunder haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihre starke Form unterstrichen.
Der Meister der vergangenen Saison gewann sein Auswärtsspiel bei den New York Knicks mit 103:100 und feierte den vierten Sieg in Folge. Von den vergangenen acht Spielen entschied OKC sogar sieben für sich. Bester Werfer bei Oklahoma war Chet Holmgren mit 28 Punkten, Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander erzielte 26 Zähler.
Aktuelle NBA Videos
Giannis stemmt sich vergebens gegen vierte Bucks-Pleite in Folge
Hartenstein gwinnt mit OKC viertes Spiel in Serie
Hornets holen sechsten Sieg in Serie und schlagen Top-Team Boston
James und Doncic zaubern bei Lakers-Heimsieg über Pelicans
Spurs feiern 40-Punkte-Kantersieg über Philly
OKC gewinnt bei den Chicago Bulls
41 Punkte! Edwards führt Timberwolves im Alleingang zum Sieg
47-Punkte-Duo Brunson/Towns führt Knicks zum Sieg bei den Raptors
Magic gewinnen dank starker Teamleistung gegen Wizards
Schröder mit starkem Spiel bei Cavs-Sieg gegen Ex-Team Detroit
Durch den Erfolg festigte Oklahoma nicht nur den Spitzenplatz der Western Conference, sondern weist auch weiterhin die beste Bilanz der gesamten NBA auf. Die Knicks hingegen kassierten nach drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage, gehören als Tabellendritter der Eastern Conference aber weiterhin zum Spitzenfeld der Liga.
Immerhin auch schon den sechsten Sieg en suite haben die Charlotte Hornets gefeiert. Sie besiegten die Boston Celtics auswärts 118:89 und hatten in ihrer aktuellen Serie immer zumindest 16 Zähler Vorsprung. Sie haben den Turnaround damit eindrucksvoll bestätigt, nachdem sie ihre Saison mit 18 Niederlagen in ihren ersten 14 Matches denkbar schlecht begonnen hatten.
(APA) / Bild: Imago