Ticket-Preise für letztes Klopp-Spiel in Liverpool explodieren

Für das letzte Spiel von Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool müssen Fans auf dem Schwarzmarkt tief in die Tasche greifen.

Mit seiner Ankündigung, den FC Liverpool zum Saisonende zu verlassen, hat Jürgen Klopp die Fußballwelt schockiert. Nach neun Jahren an der Anfield Road wird der deutsche Startrainer in der Premier League nur noch insgesamt 17 Mal an der Seitenlinie der Reds stehen.

Wie der Mirror berichtet, steigen bereits jetzt die Ticket-Preise für das letzte Klopp-Spiel in seiner Liverpool-Ära in unermessliche Höhen. So werden auf unterschiedlichen Schwarzmarktseiten für die Partie gegen Wolverhampton am 19. Mai Tickets auf der Haupttribüne für bis zu 29.000 Euro angeboten. Normalerweise würden diese Tickets in etwa 70 Euro kosten.

Meisterschaft zum Abschied?

Zusätzlich könnte Liverpool gegen die Wolves am letzten Spieltag auch noch den Meistertitel in Empfang nehmen. Die Reds sind derzeit Tabellenführer der Premier League und werden alles daran setzen, am letzten Spieltag ihrem Erfolgstrainer einen meisterlichen Abschied zu bereiten, was die Ticket-Preise im weiteren Saisonverlauf allerdings noch einmal ein Stück weiter in die Höhe treiben dürfte.

(skysport.de) / Bild: Imago