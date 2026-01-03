Tiroler Ebster bei Rallye Dakar in Saudi-Arabien Prolog-Elfter

Der Tiroler Tobias Ebster hat am Samstag zum Auftakt der 48. Rallye Dakar bei den Motorrädern die Top Ten nur knapp verpasst.

Der Vorjahres-Gesamtneunte bewältigte den 22 km langen Prolog in Yanbu in 12:16,4 Min als Elfter, wobei ihm 45 Sekunden auf den siegreichen spanischen KTM-Piloten Edgar Canet fehlten. Ebster tritt beim Klassiker erstmals als Werksfahrer an, und zwar für das indische Team „Hero Motorsports Team Rally“. Die 1. Etappe am Sonntag verläuft über 305 km.

Bei den Autos setzte sich der Schwede Mattias Ekström mit Landsmann Emil Bergkvist in einem Ford durch. Mark Mateschitz alias Mark Mustermann mit Landsmann Michael Zajc kam bei seiner Dakar-Premiere 1:46 Min. zurück auf Position 52. Der Red-Bull-Milliardär tritt in der Topklasse T1 in einem 400 PS starken Toyota Hilux an. Debütantin Victoria Swarowski kam als Vic Flip mit dem Deutschen Stefan Henken in einem Can-Am Maverick R – einem Buggy mit rund 240 PS – auf Platz 127 (+3:29).

Motocross-Ikone Heinz Kinigadner meinte in der Samstag-„Presse“ über das Antreten von Mateschitz: „Mark fährt natürlich nicht auf Sieg, sondern will dieses Abenteuer erleben.“ Die Rallye dauert zwei Wochen und führt über 8.000 Kilometer und 13 Etappen von Yanbu am Roten Meer nach Riad und zurück.

(APA) Foto: Imago