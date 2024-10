Tiroler Volleyballer vor Aufstieg in Champions-League-Gruppenphase

Volleyball-Meister Hypo Tirol steht in der Champions League vor dem Aufstieg in die Gruppenphase.

In der dritten und letzten Vorrunde besiegten die Tiroler am Donnerstagabend im Hinspiel zu Hause die Orion Stars Doetinchem sicher mit 3:0 (22,22,16). Das Rückspiel erfolgt am Mittwoch (20.00 Uhr) beim niederländischen Meister.

„In den entscheidenden Phasen waren wir konstant, haben die Ruhe bewahrt. Wir haben nun eine perfekte Ausgangslage“, freute sich Hypo-Kapitän Niklas Kronthaler im ORF-Interview.

Bei den Frauen verpassten die ATSC Wildcats Klagenfurt, die im Qualifikationshinspiel im Challenge Cup den finnischen Vize-Champion LP Kangasala daheim mit 3:2 bezwungen hatten, den Aufstieg knapp. Die Kärntnerinnen mussten sich am Donnerstag in Kangasala trotz einer 2:1-Satzführung mit 2:3 (-22,23,13,-16,-12) geschlagen geben. Danach verloren sie nach 137 Minuten Spielzeit den Golden Set mit 12:15.

