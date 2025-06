Titel verteidigt! Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri erneut Europameisterin

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat ihren EM-Solo-Titel in der Technik mit Erfolg verteidigt.

Die 27-Jährige gewann am Donnerstag bei den kontinentalen Meisterschaften in Funchal unter 17 Aktiven mit 257,2400 Punkten, die zweitplatzierte Spanierin Iris Tio Casas kam auf 249,0917 Zähler. Bronze gab es für die Deutsche Klara Bleyer mit 246,9650 Punkten. Am Montag hatten mit Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri die übrigen zwei der Drillingsschwestern Duett-Gold geholt.

Bereits fünfte EM-Medaille

Während die beiden bei den vergangenen Europameisterschaften im vergangenen Juni in Belgrad krankheitsbedingt nicht am Start gewesen waren, hatte ihre Schwester in Serbien auch in der Solo-Kür gewonnen. Nun auf Madeira sind sowohl OSV-Solo als auch -Duett aber nur in der Technik angetreten, da die erst drei Monate Trainingszeit mit ihrer neuen Trainerin Takako Nakajima für die Ausarbeitung eines Kür-Programms nicht gereicht haben. Dafür gab es den unter der Japanerin nun bestmöglichen EM-Erfolg.

Vasiliki Alexandri schwamm ihr neues Programm als „Cleopatra“ und sammelte damit nur rund drei Punkte weniger als bei ihrem vorjährigen EM-Erfolg. Für die gebürtige Griechin ist es im nicht-olympischen Solo die insgesamt fünfte EM-Medaille, 2022 in Rom hatte sie zweimal Bronze geholt. Zudem wurde sie 2023 in Fukuoka in Japan zweifache Vize-Weltmeisterin. Nächster Fixpunkt sind für sie wie für ihre Schwestern die Weltmeisterschaften im Juli in Singapur.

(APA) / Bild: Imago